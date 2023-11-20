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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مديرية أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي

مديرية أوقاف شمال
مديرية أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء حفل تكريم للأطفال المتميزين والمتميزات الفائزين في مسابقة القرآن الكريم المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد آل الشاعر بالعريش، بحضور الشيخ محمود إبراهيم إمام وخطيب المسجد، وقيادات الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة أوقاف غرب العريش، وجمع من أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.

 تكريم الأطفال المشاركين

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي يسهم في التغذية الفكرية السليمة، وحسن إدارة أوقات الفراغ، كما يسهم في تطور الذهن وزيادة الثقافة، وإثراء مفردات الأطفال، ومساعدتهم على إدراك الحقائق، وفهم عميق لقضايا المجتمع، وفي ختام الحفل تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج التثقيفي.

يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج التثقيفي للأطفال.

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أوقاف مطروح تعقد الأسبوع الثقافي بـ ( 20 ) مسجدًا

في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية، عقدت مديرية أوقاف مطروح الأسبوع الثقافي بــ( 8 ) إدارات فرعية في ( 20 ) مسجدًا بعد صلاة العشاء، وذلك يوم الأحد الموافق 19/ 11/ 2023 م، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء، وقد تحدث الجميع حول موضوع: (العلم النافع وأثره على العمل)، حيث عقد الأسبوع الثقافي في إدارة أوقاف شرق بمسجد الكبير، ومسجد الغفران، ومسجد الأفراد، ومسجد أبو الأنبياء، ومسجد قباء، ومسجد السنترال، وفي إدارة أوقاف غرب أقيمت الفعاليات بمسجد الإمام علي، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد الفاروق عمر، ومسجد عمر بن عبد العزيز، ومسجد التقوى، وفي إدارة أوقاف العلمين أقيمت الفعاليات بمسجد الدشتي، ومسجد الفتح، وفي إدارة أوقاف الحمام أقيمت فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد القرية الحمراء، ومسجد القرية 25، وفي إدارة أوقاف سيوة أقيمت فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد الرمل، ومسجد المنشية، وفي إدارة أوقاف السلوم أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير بالسلوم، وفي إدارة أوقاف براني أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير، وفي إدارة أوقاف النجيلة أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير.

أوقاف مديرية أوقاف شمال سيناء البرنامج التثقيفي مسابقة القرآن الكريم لبرنامج التثقيفي للأطفال وزارة الأوقاف

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