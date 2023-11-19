المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن.. الأوقاف تصدر إعلانًا هامًا لذوي الهمم والناشئة

قررت وزارة الأوقاف، عقد اختبار شفوي لذوي الهمم ليتم تصعيد أفضل ستة من بينهم للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي ستعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت 23 / 12 / 2023م ، علمًا بأن الاختبار الشفوي من (100) درجة بذات ضوابط المسابقة العالمية ، وسيكون الاختبار في القرآن الكريم فقط ، وذلك يوم الأربعاء 22/ 11/ 2023م بمسجد الرحمة بباب اللوق ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن

مع العلم بأن الستة الأوائل سيتنافسون على الجوائز التالية :

الجائزة الأولى : 400ألف جنيه .

الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .

الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .

الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .

علما بأنه سيتم جمع درجات الشفوي وآخر تصفية سابقة لكل متسابق .

والمتسابقون اللذين لهم حق دخول الاختبار هم :

1. محمد عبد الكريم كامل عطية

2. إيمان وائل أحمد غريب

3. محمد ياسر محمد مرسي

4. وائل أحمد عبد الحميد علي

5. محمد جمال عبد العظيم محمد

6. أحمد محمود أمين إبراهيم

7. وليد رضوان علي عبد الراض

8. يوسف السيد عبد المعطي السيد

9. أحمد محمود بخيت إبراهيم

10. محمد عبد الله محمد يوسف

11. أحمد عبد الإله رشدي عبد الإله

12. محمد القط عبد العزيز ميره



كما تقرر عقد اختبار تحريري وشفوي للناشئة ليتم تصعيد أفضل ستة من بينهم للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي ستعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت 23 / 12 / 2023م، علمًا بأن الاختبار التحريري سيكون من (40) درجة والشفوي من (60) درجة بذات ضوابط المسابقة العالمية، وسيكون الاختبار في القرآن الكريم فقط ، وذلك يوم الخميس 23/ 11/ 2023م بمسجد الرحمة بباب اللوق ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا مع العلم بأن فرع الناشئة سيتنافسون على الجوائز التالية:

الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .

علما بأنه سيتم جمع درجات التحريري والشفوي وآخر تصفية سابقة لكل متسابق .

والمتسابقون الذين لهم حق دخول الاختبار هم :

1. محمد وائل أحمد غريب

2. تبارك هاني عبد العزيز خليل زيادة

3. منة الله الشربيني علي الشربيني

4. حنين عبد المعز عبد المنعم علي سالم

5. محمود محمد عدلي عبد المحي محمد

6. عمر الفاروق محمد توفيق محمد

7. عبد الملك إبراهيم عبد العاطي إبراهيم

8. سليمان محمود أحمد محمد

9. ندى عبد الخالق مصطفى عبد الخالق

10. ريم أمين محمد عصام امين

11. البراء ربيع عبد الحميد محمد سلامة