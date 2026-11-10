قفزة مفاجئة.. الذهب يواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء ويسجل أرقاما جديدة

شهدت أسعار الذهب مع بداية اليوم الثلاثاء استقراراً عند آخر ارتفاع تم تسجيله في ختام تعاملات يوم أمس الاثنين، والذي شهد قفزة كبيرة ومفاجأة في أسعار الذهب في مصر، حيث ارتفعت الأسعار مع بداية التعاملات واستمرت في الارتفاع حتى ختام التعاملات، وشهدت أسعار أعيرة الذهب ارتفاعا كبيرا، وجاء الارتفاع المحلي في أسعار الذهب في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي لسعر الأوقية.

زيادة في أسعار الذهب

وسجل سعر عيار 24 اليوم 7160 جنيها للشراء، بعد أن سجل يوم الأحد 7103 جنيهات، بارتفاع قدره 57 جنيها.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 6265 جنيها للشراء، بعد أن سجل يوم الأحد 6215 جنيها، بارتفاع قدره 50 جنيها.

وسجل سعر عيار 18 اليوم 5370 جنيها للشراء، ليواصل الصعود مع باقي الأعيرة.

وارتفعت أوقية الذهب بمقدار 1772.89 جنيه، بعد أن سجلت 222700.89 جنيه، مقابل 220928 جنيها يوم الأحد.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في مصر

سعر الذهب عيار 24: شراء 7160 جنيها، بيع 7137 جنيها

سعر الذهب عيار 22: شراء 6563 جنيها، بيع 6542 جنيها

سعر الذهب عيار 21: شراء 6265 جنيها، بيع 6245 جنيها

سعر الذهب عيار 18: شراء 5370 جنيها، بيع 5353 جنيها

سعر الذهب عيار 12: شراء 3580 جنيها، بيع 3568 جنيها

سعر أونصة الذهب: شراء 222701 جنيه، بيع 221986 جنيها

سعر الجنيه الذهب: شراء 50120 جنيها، بيع 49960 جنيهاً.