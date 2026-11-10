الأهلي يرد على أنباء رحيل سفيان بن جديدة إلى الوداد المغربي|خاص

حسم مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الجدل المثار بشأن إمكانية رحيل المغربي سفيان بن جديدة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف الوداد المغربي، في ظل الأنباء المتداولة حول اهتمام النادي المغربي بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

خاص| الأهلي يرد على رحيل سفيان بن جديدة إلى الوداد المغربي



وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة الأهلي لا تفكر من الأساس في الاستغناء عن خدمات اللاعب، مشددًا على أن فكرة رحيله عن القلعة الحمراء غير مطروحة في الوقت الحالي.



وقال المصدر: «سفيان بن جديدة مش معروض للبيع من الأساس علشان نرد على عرض الوداد المغربي بالقبول أو الرفض، وفكرة رحيله مش مطروحة داخل النادي».



وأوضح المصدر أن موقف الأهلي من اللاعب واضح، ولا توجد نية لمناقشة رحيله في ظل عدم طرح اسمه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للمغادرة، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن إمكانية انتقاله إلى الوداد لا يعكس موقف النادي الحالي.



وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الأخيرة حول رغبة الوداد المغربي في الحصول على خدمات سفيان بن جديدة، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله مع الأهلي، قبل أن يؤكد مصدر داخل النادي أن اللاعب خارج حسابات الرحيل في الوقت الراهن.