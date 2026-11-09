محامي أحمد صبيحة يرد على تصريحات أيمن الشريعي ويكشف تفاصيل أزمة لاعب إنبي الشرقية

أصدر محمد رشوان، المحامي بالنقض والوكيل القانوني للاعب أحمد صبيحة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الشرقية، بيانًا إعلاميًا للرد على تصريحات أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة النادي، خلال ظهوره في بودكاست مع الإعلامي أبو المعاطي زكي، كاشفًا من خلاله تفاصيل الأزمة بين الطرفين.

وأكد رشوان، في البيان الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحفظه على حقه القانوني في الرد عبر البرنامج والمساحة الإعلامية نفسيهما، من أجل توضيح وجهة نظر اللاعب وعرض الحقائق أمام الرأي العام الرياضي.

محامي أحمد صبيحة يكشف تفاصيل أزمته مع إنبي الشرقية

وأوضح البيان أن أحمد صبيحة يخوض موسمه الخامس داخل النادي، مشيرًا إلى مشاركته بنسبة 100% في مباريات الفريق خلال المواسم الأربعة السابقة، وهو ما اعتبره ردًا على ما وصفه بالمزاعم المتعلقة بعدم التزام اللاعب.

وأضاف محامي اللاعب أن صبيحة تلقى أكثر من عرض جاد، وأن الأزمة بدأت بعدما تمسك بحقه في التفاوض بشأن تجديد عقده، لافتًا إلى تعرضه للإبعاد عن التدريبات منذ أربعة أشهر، إلى جانب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وفقًا لما ورد في البيان.

حقيقة تحرير محضر ضد رئيس إنبي الشرقية

وتطرق البيان إلى ما تردد بشأن تحرير اللاعب محضرًا ضد رئيس النادي، مؤكدًا أن ما حدث كان تحرير محضر إثبات حالة لتوثيق منعه من المشاركة في التدريبات وطرده منها، تمهيدًا لتقديمه ضمن شكواه الرسمية إلى اتحاد الكرة المصري.

كما نفى رشوان ادعاء رفض اللاعب المثول للتحقيق داخل النادي، موضحًا أن أحمد صبيحة توجه إلى مقر النادي الأسبوع الماضي، ومثل أمام المستشار القانوني عصام ناشد، وأدلى بأقواله بشأن الأزمة.

ونفى البيان أيضًا حدوث أي مشاجرة بين اللاعب وزميله محمود عبد المنعم كهربا، مؤكدًا عدم وقوع خلافات بين صبيحة وأي من زملائه أو أفراد الجهازين الفني والإداري.

اتهامات بالإساءة اللفظية وواقعة الدعاء على اللاعب

وفي سياق آخر، اتهم محامي أحمد صبيحة رئيس النادي بتوجيه عبارات مسيئة للاعب، تضمنت، بحسب البيان، وصفه بـ«المختل عقليًا» و«المضطرب»، إلى جانب تشبيهه بـ«الترعة»، مؤكدًا امتلاك اللاعب تسجيلات قال إنها تثبت تلك الوقائع، ومشددًا على رفضه ما اعتبره إساءة للاعب وأسرته.

وأشار رشوان إلى واقعة أخرى قال إنها حدثت أثناء أداء اللاعب تدريبات فردية، حيث توجه إليه رئيس النادي ودعا عليه أمام عدد من اللاعبين، قائلًا: «لو رحت أي نادي تاني هيجيلك صليبي»، بحسب ما جاء في البيان.

واختتم محامي اللاعب بيانه بالتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية موكله وأسرته، وملاحقة أي تجاوزات بالطرق القانونية، في ظل استمرار الخلاف بين اللاعب وإدارة النادي.