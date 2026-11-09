سحر طلعت مصطفى: شرق آسيا أسواق واعدة أمام السياحة المصرية

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا اليوم بحضور الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وأبرز الملفات المرتبطة بتطوير قطاعي السياحة والطيران وتعزيز مساهمتهما في الاقتصاد الوطني.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أهمية تنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، مشيرة إلى أن دول شرق آسيا، خاصة ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، تمثل أسواقًا واعدة أمام المقصد السياحي المصري، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات دينية وثقافية وتاريخية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والمعالم الإسلامية والأثرية.

فتح خطوط طيران مباشرة يعزز الحركة الوافدة

وشددت على ضرورة وضع رؤية متكاملة لفتح خطوط طيران مباشرة ومنتظمة مع هذه الأسواق، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض الأسواق الأوروبية، مؤكدة أهمية البناء على ما تحقق من تطوير في البنية التحتية السياحية ومشروعات الطرق والمطارات والمدن الجديدة لتعزيز تنافسية مصر عالميًا.

كما ناقشت رئيسة اللجنة عددًا من الملفات المهمة، من بينها ارتفاع أسعار الطيران وتأثيرها على الحركة السياحية، خاصة في المقاصد الواعدة مثل مرسى علم، وسبل خفض تكاليف التشغيل ورسوم المطارات وأسعار الوقود، إلى جانب تطوير الأسواق الحرة بالمطارات وتعظيم عوائدها، والاستفادة من سياحة الترانزيت من خلال برامج تتيح للمسافرين زيارة المعالم السياحية خلال فترات التوقف، فضلًا عن دعم السياحة الرياضية واستثمار البطولات الدولية التي تستضيفها مصر في الترويج لمقاصدها السياحية.

ووجهت النائبة سحر طلعت مصطفى عددًا من التساؤلات إلى وزير الطيران المدني بشأن خطة الوزارة للتوسع في الأسواق السياحية الجديدة، وآليات فتح خطوط طيران مباشرة معها، وخطط تطوير الأسواق الحرة وتعظيم الاستفادة من حركة الترانزيت، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود وتأثيرها على شركات الطيران والحركة السياحية.

تطوير قطاع الطيران ورفع كفاءة المطارات المصرية

ومن جانبه، استعرض الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جهود الوزارة في تطوير قطاع الطيران ورفع كفاءة المطارات المصرية، موضحًا أن زيادة السعة الجوية والطاقة الاستيعابية للمجال الجوي المصري تمثل أحد أبرز التحديات أمام النمو المتزايد في حركة الطيران.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الطائرات التي يمكن استقبالها في الساعة من خلال تحديث أنظمة الملاحة الجوية والرادارات، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية للمجال الجوي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متقدمة للمراقبين الجويين، بما يتطلب استثمارات كبيرة ويضمن الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين

كما استعرض الوزير جهود تطوير مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحديث الأسواق الحرة ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، فضلًا عن التعامل مع تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، ودعم منظومة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وفي ختام الاجتماع، أعربت لجنة السياحة والطيران المدني عن تقديرها لجهود وزارة الطيران المدني، ووجهت الشكر للطيار سامح الحفني وقيادات الوزارة على ما تحقق من تطوير للمطارات ورفع كفاءة منظومة الطيران، بما يدعم حركة السياحة والتنمية الاقتصادية.