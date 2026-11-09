عماد الدين حسين: الدعم الإيراني مكن الحوثيين من مواصلة الحرب ضد تحالف دعم الشرعية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، إن مصر تدعم الشرعية في اليمن، وتتمتع بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، وقدمت دعمًا واضحًا لجهود الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أن الأزمة اليمنية مستمرة منذ عام 2014، عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، لتدخل بعدها قوات التحالف في حرب استمرت حتى توقيع الهدنة عام 2022، التي انتهت قبل نحو شهر.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المواجهة في اليمن لا تقتصر على الصراع بين قوات التحالف وجماعة الحوثي، بل ترتبط أيضًا بالمواجهة مع إيران، معتبرًا أن الدعم الإيراني للجماعة كان عاملًا أساسيًا في استمرار الحرب طوال هذه السنوات.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، أن إيران فتحت الجبهة اليمنية باعتبارها إحدى جبهات الصراع الإقليمي الأوسع بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول الخليج، لافتًا إلى أن إنهاء المواجهات يرتبط بعدة سيناريوهات.

وأشار إلى أن السيناريو الأول يتمثل في تحقيق التحالف الداعم للشرعية حسمًا عسكريًا على الأرض، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، رغم وجود تقدم وانتصارات ميدانية مهمة.

ولفت إلى أن السيناريو الثاني يرتبط بالتوصل إلى اتفاق سياسي كبير بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن تسوية عدد من الأزمات الإقليمية، وليس الأزمة اليمنية وحدها، بما يشمل تهدئة الأوضاع في لبنان واليمن ونزع سلاح الميليشيات في العراق.

واستبعد حسين أن ينجح التحالف الداعم للشرعية في التوصل إلى تسوية مع الحوثيين تعيد الشرعية إلى الحكومة اليمنية، معتبرًا أن هذا الاحتمال لا يبدو مرجحًا في الوقت الراهن.

وأوضح أن الحوثيين تمكنوا في بداية المواجهات من السيطرة على مناطق مهمة، خاصة المناطق المطلة على البحر ومضيق باب المندب، ومن بينها المخا وذباب، لكن قوات التحالف الداعم للشرعية نجحت في وقف تقدمهم.