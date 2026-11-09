محمد عبد الواحد الأقرب للانضمام إلى جهاز علي ماهر في منتخب مصر بعد رحيل باسم علي

بات محمد عبد الواحد، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، الاسم الأقرب للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة علي ماهر، خلفًا لباسم علي، الذي أعلن رحيله عن منصبه بعد ساعات قليلة من اختياره ضمن الجهاز المعاون.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، أن محمد عبد الواحد اقترب من العودة للعمل مع المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة مساء اليوم الاثنين مع علي ماهر، للاتفاق على تفاصيل انضمامه إلى الجهاز الفني.

وكان باسم علي قد أعلن عدم استمراره في منصب المدرب المساعد، رغم إعلان اتحاد الكرة تعيينه ضمن الجهاز الفني الجديد، وذلك بعد تعذر استيفائه الاشتراطات الخاصة بالرخص التدريبية اللازمة لشغل المنصب.

وتضاربت التقارير الصحفية بشأن نوع الرخصة المطلوبة، إذ أشارت بعض المصادر إلى الرخصة «A»، بينما ذكرت تقارير أخرى أنها الرخصة «B»، وهو ما يستلزم انتظار توضيح رسمي من اتحاد الكرة لحسم الأمر.

ويأتي ترشيح محمد عبد الواحد باعتباره أحد الأسماء التي سبق لها العمل ضمن الجهاز الفني السابق للمنتخب، في الوقت الذي يسعى فيه علي ماهر لاستكمال تشكيل جهازه المعاون قبل استكمال الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد انضمام عبد الواحد، لتبقى الجلسة المرتقبة مع علي ماهر الخطوة المنتظرة لحسم الملف.