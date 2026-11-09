انقلاب ميكروباص على صخور حافة ترعة المريوطية بسقارة.. وإصابات طفيفة بين الركاب

شهد طريق المريوطية حادث انقلاب سيارة ميكروباص في المنطقة الواقعة بين كوبري سقارة ومثلث سقارة، بعدما انقلبت السيارة واستقرت على حافة الصخور وبطانة ترعة المريوطية، دون سقوطها في المياه.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمختصة إلى موقع الحادث، كما تمت الاستعانة بقوات الإنقاذ للتعامل مع الموقف وإخراج الركاب من السيارة، والدفع بونش لرفع الميكروباص وإعادته إلى وضعه الطبيعي.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة، فيما جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.