والدة هاجر وجدة يوسف ضحيتي حادث قطار العياط: بنتي كانت سندي في الدنيا.. وطلبت منها تفضل يوم كمان لكنها رفضت

هاجر كانت بنتي الوحيدة وسط ولدين، وكانت كل حياتي وسندي في الدنيا، كانت بتأكلني وتشربني وتجيب لي علاجي وتلبسني وترعاني، وتهتم بأخوها وبيتها وجوزها، وكانت حنينة على كل جيرانها في الفيوم، ومفيش حاجة كانت بتقصر فيها معايا… بهذه الكلمات بدأت الأم والجدة المكلومة تصريحاتها لصدى البلد عقب فقدانها ابنتها هاجر وحفيدها يوسف في حادث قطار العياط.

وأضافت: “يوم الجمعة كلمتني وقالت لي إنها راجعة مع خالتها في القطار، فطلبت منها تفضل يوم كمان، لكنها ردت عليا وقالت: «مقدرش أسيبك أكتر من كده يا ماما»، وما كنتش أعرف إن دي آخر مرة هسمع فيها صوت بنتي”.

وأكملت: “ما كنتش أتخيل إن هاجر اللي خرجت من بيتي هترجع لي جثة هامدة، هي وابنها يوسف، ضحايا حادث قطار العياط، وما كنتش أعرف إن آخر كلام بيني وبينها هيكون الوداع من غير ما أحس”.

وأوضحت: “بنتي وحفيدي راحوا مني في لحظة، وخدوا معاهم حتة من قلبي، ومش قادرة أستوعب إن هاجر اللي كانت بترعاني وبتخاف عليا مش هترجع تاني، وإن يوسف حفيدي مش هشوفه ولا هسمع صوته تاني”.