الأهلي ينعي حمدي حمدان مدرب أسوان السابق

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، بخالص التعازي والمواساة إلى نادي أسوان في وفاة الكابتن حمدي حمدان، المدير الفني السابق للفريق الأول بنادي أسوان والمدرب الأسبق لمنتخب مصر للشباب.

ونشر النادي الأهلي بياناً رسمياً ، أعرب فيه عن تعازيه الحارة لأسرة الراحل ولجماهير ومجلس إدارة نادي أسوان، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ويُعد الكابتن حمدي حمدان، أحد الرموز الرياضية البارزة في محافظة أسوان، وسبق له العمل في أكاديمية النادي الأهلي بأسوان والتي كرمته في وقت سابق عام 2021 تقديراً لجهوده.