خلال جولة باللجان.. محافظ قنا يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية على عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توافر المناخ الملائم الذي يُسهم في أداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة كل من: هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ووفاء رشاد، مدير إدارة قنا التعليمية.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجان مدرسة قنا الثانوية للبنات، التي تضم 23 لجنة فرعية بإجمالي 447 طالبة، حيث حرص على الحديث مع الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحانات، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، لضمان أداء الامتحانات دون أية معوقات.

وشدد عبدالحليم، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتكثيف عمليات التفتيش قبل دخول اللجان، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء منظمة وشفافة، كما وجه بعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان، حرصا على توفير بيئة هادئة وآمنة تعكس وعي المجتمع وتعاونه مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأكد محافظ قنا، على توافر المراوح داخل جميع اللجان، وتوفير المياه المبردة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم الدراسي الحالي، ومعربا عن تمنياته القلبية لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.

وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب "علمي علوم، علمي رياضيات، وأدبي" أدوا اليوم امتحاني "التربية الدينية" و"التربية الوطنية"، مؤكدًا انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى المحافظة دون تسجيل أية معوقات تذكر.

تجدر الإشارة إلى أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة انطلق اليوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، ويستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، حيث يؤدي الامتحانات هذا العام بمحافظة قنا نحو 18,026 طالبا وطالبة، موزعين على51 لجنة امتحانية تغطي الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.





