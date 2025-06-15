أخبار قنا : ضبط 123بطاقة تموينية بمخبز بلدي مدعّم .. ووفاة طالب بالشهادة الإعدادية

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها، ضبط 123بطاقة تموينية داخل مخبز بلدى مدعم، نائب المحافظ يتفقد استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة، مدير تعليم قنا يناقش مع رؤساء لجان الثانوية العامة آليات وضوابط الامتحانات، وفاة طالب بالشهادة الإعدادية أثناء العلاج بالمستشفى الجامعى، نائب محافظ قنا يبحث نموذج توظيف منخفض التكلفة لتعزيز فرص العمل، ولجان الثانوية العامة تستعد لاستقبال 18,026طالبًا وطالبة,

ضبط 123بطاقة تموينية داخل مخبز بلدى مدعم بقنا

شنت مديرية التموين بمحافظة قنا حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



قال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن المديرية نجحت في ضبط 123 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 المنظم لعمل المخابز البلدية، وكذلك القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2021، الذي يحظر تجميع البطاقات التموينية داخل المنشآت التموينية بأى شكل من الأشكال.

نائب محافظ قنا يتفقد استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية عدد من مقرات سكن المراقبين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها المحافظة لضمان سير العملية الامتحانية فى بيئة آمنة ومنظمة.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة كل من: هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، و أحمد سعد، المشرف العام على الاستراحات، حيث تفقدوا عدداً من الاستراحات المخصصة لإقامة المعلمين المشاركين في لجان الامتحانات.

مدير تعليم قنا يناقش مع رؤساء لجان الثانوية العامة آليات وضوابط الامتحانات

أكد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حرصه على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة، والتي تنظم العملية الامتحانية، وأهمية التزام جميع الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسائل إلكترونية داخل لجان الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، اليوم السبت اجتماعاً، مع رؤساء لجان الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025م، بحضور الدكتور وائل سيد النجمى، مدير عام التعليم العام، وسوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية.

سقط آخر أيام الامتحانات..وفاة طالب بالشهادة الإعدادية بمستشفى قنا الجامعى

لفظ طالب بالشهادة الإعدادية أنفاسه الأخيرة، أثناء تلقيه العلاج والرعاية الطبية بمستشفى قنا الجامعى، بعد سقوطه من على سلم داخل مدرسة في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا.

من جانبها تقدمت أسرة مدرسة نجع منصور للتعليم الأساسى، بخالص العزاء والمواساة لأسرة سيف عادل سيف الدين، الطالب بالصف الثالث الإعدادى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

لتعزيز فرص العمل..نائب محافظ قنا يبحث نموذج توظيف منخفض التكلفة

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نموذج التوظيف منخفض التكلفة ودوره في دعم وتعزيز خدمات التوظيف وفرص العمل بالمحافظة، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

جاء ذلك خلال اجتماع مصغر بديوان عام المحافظة، بمشاركة كل من: سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا.

لجان الثانوية العامة تستعد لاستقبال 18,026طالبًا وطالبة بقنا

قال هانى عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا ، يبلغ 18,026طالبًا وطالبة، منهم 16,219 بالنظام الحديث، و1,807 بالنظام القديم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه تم تجهيز 51 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها لجنة مخصصة لطلاب مدارس النور للمكفوفين، وأخرى لمدرسة المتفوقين STEM.