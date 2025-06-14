قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 123بطاقة تموينية داخل مخبز بلدى مدعم بقنا

حملة تموين قنا
حملة تموين قنا
يوسف رجب

شنت مديرية التموين بمحافظة قنا حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

قال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن المديرية نجحت في ضبط 123 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 المنظم لعمل المخابز البلدية، وكذلك القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2021، الذي يحظر تجميع البطاقات التموينية داخل المنشآت التموينية بأى شكل من الأشكال.

وأشار القط، إلى أن هذه الواقعة تمثل استغلالًا واضحًا للدعم المقدم من الدولة، ومحاولة للعبث بحقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق.
 

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، في مختلف مراكز المحافظة.
 

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.

وأشار القط، إلى أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال متابعة دقيقة ومستمرة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير: 32 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 8 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 2 محضر سلع منتهية الصلاحية، 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 1محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، 1 محضر تجميع دقيق بلدي، 1 محضر خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية والسلع الغذائية ، تضمنت: 4 أطنان من السكر الحر، 300 عبوة زيت طعام ،900 قطعة مصنعات لحوم لانشون، 20400 عبوة عصير، 23 كرتونة مصنعات غذائية،300 عبوة بهارات ،2040 زجاجة مياه معدنية،480 عبوة سناكس ،242 عبوة مصنعات دواجن ،50 لتر منظفات، 64.76 كجم مصنعات لحوم دواجن،10 كجم من الألبان والجبن المطبوخ.
 

قنا بطاقة تموينية مخبز بلدى مدعم الرقابة التموينية منظومة الدعم وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

فتة اللحمة

بقايا عيد الأضحى .. جرَّبي طريقة عمل أكلة جديدة من ميكس اللحوم

القرنفل

رغم فوائده الخارقة .. هؤلاء الممنوعون من القرنفل

تقوية المناعة الضعيفة

أرخص مشروب لتقوية المناعة وعلاج حب الشباب

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد