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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. مصرع طفلة أسفل عقار منهار بدندرة.. وانطلاق ملتقى توظيفى بجنوب الوادي

الطفلة المتوفية أسفل الأنقاض
الطفلة المتوفية أسفل الأنقاض
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث من أبرزها، محافظ قنا يناقش خطة عمل مستقبلية مع مدير الطب البيطري الجديد، انهيار منزل من 3 طوابق والبحث عن الضحايا أسفل الأنقاض بقرية دندرة، وانتشال جثمان طفلة أسفل أنقاض المنزل المنهار، انطلاق فعاليات الملتقى الوظيفي الأول لكلية التربية بجامعة جنوب الوادى، واستقبال لجنة مجلس الجامعات الأهلية لتقييم إمكانيات برنامج طب الفم والأسنان، والمحافظ يكرم بطل العالم في الووشو كونغ فو تقديرًا لإنجازاته الدولية.

محافظ قنا يناقش خطة عمل مستقبلية مع مدير الطب البيطري الجديد 

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع الدكتور ماهر علي سباق، مدير عام الطب البيطري الجديد، خطة العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، وتفعيل دور المديرية في الرقابة والتفتيش على المجازر وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات ومنتجات الألبان، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الطب البيطري الجديد بالمحافظة، والذي كان يشغل منصب مدير إدارة حي غرب البيطرية بمحافظة سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام مديرية الطب البيطري بقنا، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

انهيار منزل من 3 طوابق والبحث عن الضحايا أسفل الأنقاض بقنا 

شهدت قرية دندرة التابعة لمركز قنا، انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بالطوب اللبن، وجارى انتشال طفلة أسفل الأنقاض.
 وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  يفيد انهيار منزل من 3 طوابق بالطوب اللبن في قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

انتشال جثمان طفلة أسفل أنقاض منزل منهار بقرية دندرة بقنا 

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من انتشال طفلة أسفل أنقاض منزلها المنهار بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات التى لحقت بها أسفل المنزل.

وكانت قرية دندرة التابعة لمركز دندرة، شهدت انهيار منزل مكون من ٣ طوابق  بالطوب اللبن، وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انهيار المنزل.

ماتت تحت الركام.. استخراج طفلة من تحت أنقاض منزل قنا المنهار 

تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ميدانيا جهود إنقاذ الطفلة سعاد طليحي محمد قاسم، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، التي تعرض منزل أسرتها للانهيار بقرية دندرة بجوارالنقطة القديمة المجاورة لنهر النيل.
 ورافق المحافظ خلال متابعة عمليات الإنقاذ، كلا من: اللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ومجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

انطلاق فعاليات الملتقى الوظيفي الأول لكلية التربية بجامعة جنوب الوادى 

نظمت كلية التربية بجامعة جنوب الوادى، فعاليات الملتقى الوظيفي الأول للكلية بعنوان " نحو معلم مساهم في تحقيق رؤية مصر2030م للتعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف بالمدارس في محافظة قنا"، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائباً عن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدكتور عبد الرحمن أبو المجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

جنوب الوادي تستقبل لجنة مجلس الجامعات الأهلية لتقييم إمكانيات برنامج طب الفم

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اللجنة المُشكّلة من مجلس الجامعات الأهلية، وذلك لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

واستعرض رئيس جامعة جنوب الوادى، أبرز إمكانيات جامعة جنوب الوادي الأهلية التي تضم برامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة، الصيدلة، التمريض، العلوم الادارية، الألسن.

محافظ قنا يكرم بطل العالم في الووشو كونغ فو تقديرًا لإنجازاته الدولية 

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الكابتن خلف محمد محمود، بطل رياضة الووشو كونغ فو، لتمثيله المشرف في بطولة المملكة العربية السعودية للفنون القتالية، وذلك تقديرًا لإنجازاته المتميزة ورفعه اسم المحافظة عاليًا، وتمثيله المشرف لمصر في المحافل الدولية.

وأعرب محافظ قنا عن فخره واعتزازه بالبطل خلف محمد، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الرياضة والرياضيين، وتشجيع الشباب على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

قنا أخبار قنا مصرع طفلة قرية دندرة الثروة الحيوانية انهيار منزل الحماية المدنية الملتقى الوظيفي الأول الووشو كونغ فو

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