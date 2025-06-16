جنوب الوادي تستقبل لجنة مجلس الجامعات الأهلية لتقييم إمكانيات برنامج طب الفم

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اللجنة المُشكّلة من مجلس الجامعات الأهلية، وذلك لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

يضم الوفد الدكتورة صفاء مرزوق تهامي، عميد كلية طب الفم والاسنان بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد بكرى، الاستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان.

واستعرض رئيس جامعة جنوب الوادى، أبرز إمكانيات جامعة جنوب الوادي الأهلية التي تضم برامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة، الصيدلة، التمريض، العلوم الادارية، الألسن.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، التكامل بين الجامعتين الحكومية والأهلية وتوفير مختلف سبل الدعم لإنجاح المنظومة التعليمية بالجامعة الأهلية التي تعد مشروعا قوميًا يتسق مع التوجهات الوطنية بإتاحة فرص التعليم العالي وتحقيق الاهداف الانمائية على المستوى القومى.