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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: 1207مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الرحمانية بمركز ميت غمر

قافله طبيه
قافله طبيه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية الرحمانية التابعة للإدارة الصحية بميت غمر، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1207 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأوضح المحافظ أن القوافل تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية، مثمنا جهود المجتمع الوطني والمشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

و أوضح  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 9,10 نوفمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال  "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1207 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 9 عيادات منهم 6 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 215 باطنة، 211 أطفال، جراحة 64، أسنان 86، نسا وتنمية الأسرة 105، جلدية 156، عظام 226، رمد 144.

كما قامت القافلة بإجراء 94 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 214، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ 210، كما عقدت 34 ندوة تثقيفية استفاد منها 402 مترددا، وخلع أسنان لـ 13 أشخاص،وتحويل 3حالات للعلاج بالمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة.

الدقهلية محافظة قافله طبيه

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