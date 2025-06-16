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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات الملتقى الوظيفي الأول لكلية التربية بجامعة جنوب الوادى

فعاليات الملتقى الوظيفي الأول للكلية
فعاليات الملتقى الوظيفي الأول للكلية
يوسف رجب

نظمت كلية التربية بجامعة جنوب الوادى، فعاليات الملتقى الوظيفي الأول للكلية بعنوان " نحو معلم مساهم في تحقيق رؤية مصر2030م للتعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف بالمدارس في محافظة قنا"، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائباً عن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدكتور عبد الرحمن أبو المجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد صبري الأنصارى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور حجاج غانم أحمد، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي ومنسق الملتقى، رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكلية التربية، مدراء المدراس المشاركة بالملتقى، وطلاب السنوات النهائية بكلية التربية وخريجى الكلية الجدد.

وأكد الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية الملتقى في بناء جسور تواصل قوية ومستدامة بين الطالب والمجتمع، وفى تمكين الشباب ودعم فرصهم المستقبلية في التعليم والعمل، مشيرا إلى أن الملتقى يأتى في إطار حِرص جامعة جنوب الوادى على تعزيز فرص التوظيف لطلابها وخرجيها، وربطهم بسوق العمل من خلال التواصل مع المؤسسات التعليمية والقطاعات المهنية المختلفة بما يُسهم في تحقيق رؤية الجامعة لدعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخريجين.

وقال الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، إن الملتقى يأتى فى إطار حرص الكلية على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وذلك بمشاركة العديد من الجهات التعليمية والتربوية بمحافظة قنا مما يتيح الفرصة للخريجين للتعرف على فرص العمل المتاحة والتواصل المباشر مع ممثلى المؤسسات التعليمية بقنا، فالملتقى خطوة عملية نحو تفعيل الدور المجتمعي للكلية، ويعكس التزامها بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال توفير فرص حقيقية للتدريب والتوظيف.

وأشار عميد كلية التربية، إلى أهمية تكامل الأدوار بين الكلية والمؤسسات التعليمية الخاصة لتعزيز جودة التعليم وربطه بالواقع المهني، ومشيداً بدعم رئيس الجامعة للملتقى وكافة الأنشطة بالكلية وبمختلف كليات الجامعة.

فيما أشاد هاني عنتر الصابر، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بقنا، بدور جامعة جنوب الوادى فى خدمة المجتمع المحلى وبدور كلية التربية فى اعداد معلمين أكفاء، مؤكدا أهمية استمرار التعاون المثمر بين كلية التربية ومديرية التربية والتعليم بقنا لإعداد معلم متطور ومتسلح بأحدث الاساليب والمهارات الحديثة فى العملية التعليمية.

وأضاف الدكتور حجاج غانم، منسق الملتقى بأن فعاليات الملتقى تتضمن عدة ورش عمل عن الكتابة الاحترافية للسيرة الذاتية، عمل صفحة خاصة احترافية على الانترنت، المتطلبات التكنولوجية اللازمة للمعلم في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، المهارات التدريسية اللازمة للمعلم في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، كما تتضمن مقابلات مدراء المدارس مع الطلاب الخريجين وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الكلية والمدارس، واستلام السير الذاتية من الخريجين تمهيدا لإعادة المقابلات في المدارس المعنية وامكانيه توقيع العقود.

جدير بالذكر بأنه يشارك في الملتقى، كلية التربية بقنا ومديرية التربية والتعليم بقنا المدارس المصرية اليابانية فرع قنا، مدرسة قنا الرسمية للغات، مدرسه النيل المصرية الدولية فرع قنا، مدراس أجيال المستقبل الخاصة، مدرستي تحيا مصر1 و تحيا مصر 2  الرسمية المتميزة للغات بقنا الجديدة، مدارس الصفوة الخاصة،" ابتدائي، اعدادى، ثانوى" بقنا، مدرسة المنيرة الحديثة الرسمية للغات، مدرسة قفط الرسمية للغات، مدرسة باحثة البادية الخاصة بقنا.

جامعة جنوب الوادى رؤية مصر2030 متطلبات التوظيف بالمدارس الملتقى الوظيفي الأول قنا

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