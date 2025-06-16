بحضور المحافظ.. حفل استقبال الأسقف العام الجديد لإيبارشية قنا | صور

أقيم عقب صلاة العشية حفل استقبال نيافة الأنبا إغناطيوس الأسقف العام المساعد لإيبارشية قنا.

بحضور لفيف من الأساقفة

واستقبل نيافة الأنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا، الأب الأسقف الجديد، مع عدد من أحبار الكنيسة، هم أصحاب النيافة: الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس، بجبل إدفو، والأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر،

والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان ممثلين لبعض الإيبارشيات والأديرة.

بحضور محافظ قنا

وألقيت كلمات محبة من صاحبي النيافة الأنبا شاروبيم والأنبا متاؤس، واختتم الحفل بكلمة شكر للأب الأسقف الجديد.

وعقب الحفل استقبل نيافة الأنبا شاروبيم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ونائبه وقيادات المحافظة حيث قدموا التهنئة لنيافته بسيامة أسقف عام مساعد لنيافته، كما جرى التعارف مع نيافة الأنبا إغناطيوس، وأقيم حفل عشاء بهذه المناسبة.