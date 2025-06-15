مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل رئيسة جمهورية ملطا السابقة بكاتدرائية سانت كاترين

استقبل سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، رئيسة جمهورية ملطا السا بقة، السيدة ماري لويز كوليرو بريكا، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية.

وزارت اليوم رئيسة جمهورية مالطا السابقة، فخامة السيدة ماري لويز كوليرو بريكا، برفقة سفير مالطا، السيد روبرتو باتش، كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.

كان في استقبالهما سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب أنطونيوس أديب، رئيس دير سانت كاترين للرهبان الفرنسيسكان، بالإسكندرية.

وأبدى الزوار، إعجابهم الشديد بجمال الكنيسة، والمعرض الذي أعدته سفارة مالطا، حيث يصف تاريخها المعماري، ويعرض إسهامات الجالية المالطية الكبيرة التي عاشت في الإسكندرية، قبل بضعة عقود.