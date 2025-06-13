احتفالات عيد أباهور البهجوري في كنيسته بسوادة.. صور

احتفلت كنيسة القديس أباهور البهجوري بقرية سوادة التابعة لإيبارشية شرق المنيا، بعشية تذكار نياحة شفيع الكنيسة، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم 4 بؤونة حسب التقويم القبطي.

القديس أباهور البهجوري

بدأت الاحتفالات بصلاة العشية، بحضور صاحبا النيافة الأنبا أسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، والأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا، وطيب نيافتهما رفات القديس الموجودة بالكنيسة ذاتها، كما تم عمل تمجيد للقديس، وعقب صلاة العشية ألقى نيافة الأنبا أسطفانوس كلمة روحية بهذه المناسبة.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الكنيسة.