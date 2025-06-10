الأنبا توما يترأس القداس الإلهي وسيامة شمامسة جدد بجرجا

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس سيامة شمامسة جدد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا.

القداس الإلهي

شارك في الصلاة الأب يوحنا زكريا، راعي الكنيسة، حيث منح صاحب النيافة درجات المرتل لاثنى عشر شماسًا، بالقارئ لعشرين شماسًا، والإيبودياكون لأربعة شمامسة.

وألقى الأب المطران عظته قائلًا: “أيها الأحباء، نحتفل اليوم بسيامة شمامسة جدد، خُدّامًا للمذبح، خُدّامًا للنعمة، خُدّامًا للكنيسة الحية، إنها لحظة فرح عظيم، ولكنها أيضًا لحظة دعوة عميقة، وتأمل جاد”.

وأكد راعي الإيبارشيّة أن الشماسية ليست مجرد وظيفة أو دور تنظيمي، بل هي دعوة من الروح القدس داخل جسد الكنيسة، عندما شعر الرسل بأن احتياجات الجماعة تَتسع، لم يبحثوا عن حلول بشرية فقط، بل لجأوا إلى الروح بالصلاة.