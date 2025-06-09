الأنبا توماس يترأس قداس عيد العنصرة والمناولة الاحتفالية بأوسيم

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس عيد حلول الروح القدس (عيد العنصرة)، وذلك بكنيسة السيدة العذراء سلطانة السلام، بأوسيم.

قداس عيد العنصرة

كذلك، ترأس صاحب النيافة قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات الرعية، بالإضافة إلى ذكرى تدشين الكنيسة، حيث شارك في الصلاة القمص ميلاد موسى، وكيل عام المطرانية، والأب ماركو مجدي، راعي الكنيسة.

وألقى راعي الإيبارشيّة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الروح القدس يخلق وحدة بين الناس.. الروح واحد والمواهب متعددة"، كما أجرى الأب المطران حوارًا مفتوحًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا لهم أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، والمواظبة على فعل أعمال الخير.