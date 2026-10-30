بمشاركة مصطفى محمد.. قونيا سبور يخسر برباعية من جلطة سراي في الدوري التركي

فاز فريق جلطة سراي بأربعة أهداف دون رد على نظيره قونيا سبور، في إطار الجولة العاشرة ببطولة الدوري التركي.

وجاءت رباعية جلطة سراي عن طريق فيكتور أوسيمين ويونس أكجون وأليكسي باتراكوف ورافائيل لياو (ركلة جزاء) في الدقائق 12، 28، 49، 55.

وجاء تشكيل قونيا سبور كالتالي:

حراسة المرمى: بهادير هان جونجوردو.

خط الدفاع: يوهان أندزوانا، رايان بانيا، شيدوزي أوازيم، أرثر ماسوكو.

خط الوسط: مليح إبراهيم أوغلو، ماركو جيفكوفيتش، دنيز توروتش، روبرت توث.

خط الهجوم: جان لوك دومبي، جاكسون موليكا.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري مصطفى محمد وبقائه على مقاعد البدلاء، قبل مشاركته في الدقيقة 46.