أسامة السعيد: اجتماعات آلية التشاور تعكس عمق العلاقات ووحدة المصير بين مصر والسودان

قال الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، إنّ اجتماع آلية التشاور "2+2" بين مصر والسودان، يعكس عمق العلاقات بين القاهرة والخرطوم واستمراريتها، وما يجمع البلدين من وحدة المصير والتاريخ والأمن القومي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر والسودان تجمعهما روابط عميقة، وأن الأمن القومي المصري والسوداني يرتبطان ارتباطًا عضويًا كاملًا، مشيرًا إلى أن انعقاد الاجتماع والآلية التشاورية بين البلدين يمثلان دليلًا على هذه الروابط.

وأوضح أن مصر تضررت بشكل كامل جراء الاضطرابات القائمة في السودان والحرب غير المشروعة التي تشنها ميليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني، كما تضررت كثيرًا من الأوضاع التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في السودان، مؤكدًا أن استقرار مصر يعني استقرارًا للسودان.