دوري أبطال آسيا للنخبة| العين الإماراتي يحل ضيفاً على الاتحاد السعودي

يحل العين الإماراتي متصدر مرحلة الدوري ضيفاً على الاتحاد السعودي، في الجولة الرابعة ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وتعد المواجهة الأولى بين الفريقين منذ العام 2014، يريدها أصحاب الأرض استكمالا للصحوة في البطولة بعد خسارتهم في الجولة الأولى قبل أن يتعادل الاتحاد في الجولة الثانية ويعود بالفوز من أرض نيفتشي الأوزبكي.

وعلى الطرف المقابل سيسعى العين لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع توالياً في البطولة، وكذلك تأكيد تفوقه على الاتحاد في المواجهات المباشرة وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي.