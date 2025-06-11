رسامة شمامسة وقداس لطلبة الثانوية ضمن نشاط رعوي مكثف في قطاع ألماظة

صلى نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، قداس عيد القديس الأنبا أبرآم في كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بمدينة الأمل، وخلاله أتم نيافته رسامة 22 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وكهنة كنائس مدينة الأمل.

كان نيافته قد صلى القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة بمشاركة طلبة وطالبات الثانوية العامة، حيث ألقى عليهم كلمة تشجيعية.

كما صلى قداس عيد العنصرة في كنيسة الأمير تادرس بكمبوند جاردينيا، بينما صلى مساءً صلاة السجدة في كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة.