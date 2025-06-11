سيامة كاهن جديد لكنيسة "مارجرجس" بيلا | صور

صلي نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة بيلا، محافظة كفر الشيخ، وشاركه أصحاب النيافة الأنبا أبراهام، الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا أكسيوس، أسقف المنصورة وتوابعها، والأنبا أغناطيوس، الأسقف العام المحلة الكبرى وتوابعها، إلى جانب عدد كبير من مجمع كهنة الإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح، تمت سيامة الشماس بيشوي رؤوف كاهنًا باسم القس إيساك، للخدمة في الكنيسة ذاتها.

وألقى نيافة الأنبا أغناطيوس كلمة روحية لشعب الكنيسة، كما قدّم نيافة الأنبا ماركوس إرشادات روحية للكاهن الجديد.