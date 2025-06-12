الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصدر بيانا بخصوص إيبارشية مطاي | تفاصيل

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة: سكرتير المجمع المقدس والسكرتيرون المساعدون، ونيافة الأنبا باخوم مقرر لجنة شؤون الإيبارشيات مع نيافة الأنبا جورجيوس أسقف إيبارشية مطاي، وبعض الآباء كهنة الإيبارشية لبحث مشكلات الإيبارشية.

وبعد مناقشة الأمور من كل جوانبها والاستماع إلى كافة الآراء، تم الاتفاق على الآتي:

١- بالنسبة لكنيسة المناهرة، ومن أجل تنظيم الأمور المالية فيها، يتم توزيع إيرادها وفقًا للنظام المتفق عليه والمعمول به منذ سنوات عديدة، وهو كالتالي:

▪︎تحصل إيبارشية مطاي على نسبة الثلث من الإيراد.

▪︎تحصل إيبارشيات بني سويف والواسطى، مغاغة والعدوة، بني مزار والبهنسا، ببا والفشن وسمسطا، على النسبة الباقية (ثلثي الإيراد).

على أن يستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية العام الجاري، ومن بداية العام المقبل يقل الإيراد المخصص للإيبارشيات الأربعة بنسبة ٢٠٪ سنويًّا، لصالح إيبارشية مطاي، وبحلول عام ٢٠٣٠ تستحوذ إيبارشية مطاي على الإيراد بالكامل.

وسيقوم أصحاب النيافة الأنبا باخوم والأنبا يؤانس والأنبا إسطفانوس، يرافقهم نيافة الأنبا جورجيوس بزيارة المناهرة يوم الخميس ١٩ يونيو الجاري، لتسليم كنيسة المناهرة للجنة مكونة من الأستاذ الدكتور شكري ناشد، واللواء عادل مكرم دانيال، ومندوب عن كل إيبارشية من الإيبارشيات الأربعة.

٢- بالنسبة للآباء الكهنة تم الاتفاق على استمرار الآباء الكهنة الآتي أسماؤهم في الخدمة بكنائسهم، وهم:

▪︎القمص أنسطاسي الصَبَّاح - كنيسة عزبة الياسمين.

▪︎القس إيليا جابر - كنيسة عزبة لطف الله.

▪︎القس أبانوب حنا - كنيسة عزبة نجيب.

▪︎القس إرميا إسحق - كنيسة منشية منقطين.

▪︎القس توما حنا - كنيسة عزبة كوم والي.

٣- زيادة البركة الشهرية (المرتب) لكهنة إيبارشية مطاي.

هذا وقد قدم نيافة الأنبا جورجيوس اعتذارًا لقداسة البابا عن عدم حضوره الجلسة العامة للمجمع المقدس التي انعقدت يوم ٥ يونيو الجاري.



