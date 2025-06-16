انتشال جثمان طفلة أسفل أنقاض منزل منهار بقرية دندرة بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من انتشال طفلة أسفل أنقاض منزلها المنهار بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات التى لحقت بها أسفل المنزل.

وكانت قرية دندرة التابعة لمركز دندرة، شهدت انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بالطوب اللبن، وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انهيار المنزل.

و انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق من الطوب اللبن، تمكن الجميع من الخروج.

فيما كانت تحاول قوات الحمايةالمدنية بقنا، إنقاذ الطفلة الموجودة أسفل الأنقاض.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.