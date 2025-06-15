المؤبد بحق 3 قطاع طرق بتهمة قـ.ـتل سائق والشروع في إنهاء حياة آخرين بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى الجاحر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى، بالسجن المؤبد، على 3 أشخاص بينهم متهم غيابياً، بتهمة قتل سائق عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين كانوا برفقته، وحيازة سلاح نارى "بندقية آلية"، مع تعويض مؤقت 100 ألف جنيه.

تعود وقائع القضية إلى عام 2022، عندما قطع كل من: أ.ع.س ، ص.ج.ح، و ش.ح.ع، وبرفقتهم مجهولين الطريق على المجنى عليه ع .م.ر، وأطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، أنهت حياته في الحال، كما شرعوا في قتل مرافقيه ع.ف.ع و ح.ح.م، محدثين بهم العديد من الإصابات.

كما استولى المتهمون على سيارة المجنى عليه الأول وما بحوزته ومرافقيه من أموال، مستخدمين في ذلك بندقية آلية لا يجوز ترخيصها، لترويعهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات شخصية.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين الأول والثانى، وتمكن الثالث وآخرين مجهولين من الهروب، وجرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وأحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 987 لسنة 2022 جنايات وقيدت برقم 70 لسنة 2022 كلى، بتهمة قتل المجنى عليه الأول عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وحازوا الأسلحة النارية، والشروع في قتل الثانى والثالث.