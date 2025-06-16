انهيار منزل من 3 طوابق والبحث عن الضحايا أسفل الأنقاض بقنا

شهدت قرية دندرة التابعة لمركز قنا، انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بالطوب اللبن، وجارى انتشال طفلة أسفل الأنقاض.



وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل من 3 طوابق بالطوب اللبن في قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق من الطوب اللبن، تمكن الجميع من الخروج.

فيما تحاول قوات الحماية المدنية بقنا، إنقاذ طفلة مازالت أسفل الأنقاض.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.