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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عبر الشبكة الوطنية للطوارئ.. محافظ قنا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

متابعة امتحانات الثانوية العامة
متابعة امتحانات الثانوية العامة
يوسف رجب

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي انطلقت يوم الأحد الماضى، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ.

وأكد عبدالحليم، حرص المحافظة على توفير كافة الاحتياجات التنظيمية وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، ومتابعة انتظام عمل اللجان، إلى جانب تقديم الدعم الفوري حال وقوع أى طارئ، بما يضمن توفير مناخ هادئ وآمن يُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح محافظ قنا، بأن غرفة العمليات تابعت عدداً من المدارس المصنفة ضمن "اللجان الملتهبة"، والتي وردت أسماؤها من ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وبلغ عددها 6 لجان.

وشدد عبدالحليم، على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات، خاصة ما يتعلق بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المعلمين، ومتابعة الانضباط حتى انتهاء زمن الامتحان، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان، ومنع تواجد الأهالي خارج أسوار المدارس.

كما وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز محيط اللجان وتوفير "الفراشة" لضمان التنظيم، مع التأكد من وجود المياه والكهرباء داخل جميع اللجان، بما يوفر الراحة للطلاب والملاحظين، كما كلف مديرية التربية والتعليم بضرورة التأكد من تواجد فردي أمن على الأقل أمام كل لجنة، للمساهمة في تنظيم دخول وخروج الطلاب.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة قنا يبلغ نحو 18026 طالبًا وطالبة، موزعين على 51 لجنة امتحانية تغطي مختلف الإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.
 

قنا الثانوية العامة الشبكة الوطنية للطوارىء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ التعليمات الوزارية الإدارات التعليمية

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