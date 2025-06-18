أخبار قنا.. مساعدات عاجلة لمراقبي الثانوية العامة المصابين.. انتهاء مشروع موقف نجع حمادى الجديد في يوليو

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، صرف مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفى من مراقبي لجان الثانوية العامة في حادث الطريق الزراعى، المحافظ يعلن الانتهاء من مشروع موقف نجع حمادي الجديد يوليو المقبل، ويؤكد بأن الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية وإجراءات شاملة لضبط النمو السكانى، مدير تعليم قنا يطمئن على مراقبي الثانوية العامة المصابين في حادث سيارة، مصرع طالب غرقا داخل حمام سباحة، المحافظ يتابع سير امتحانات الثانوية العامة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ.

صرف مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفى من مراقبي لجان الثانوية العامة في حادث بقنا

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، زيارة لمصابي حادث التصادم الذى تعرّض له عدد من المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء توجههم إلى لجان الامتحانات بمدينة دشنا، وذلك بمستشفى المرزوق الجامعى للطوارئ والإصابات.

واطمأن محافظ قنا، على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا استقرار أوضاعهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي لهم حتى تمام الشفاء، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.





محافظ قنا: الانتهاء من مشروع موقف نجع حمادي الجديد يوليو المقبل

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن مجمع مواقف نجع حمادي الجديد يُعد من المشروعات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن التكلفة الإجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، وأن وتيرة العمل تسير بوتيرة منتظمة، ومقرر الانتهاء من التنفيذ بالكامل بنهاية شهر يوليو الجارى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ قنا، لتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مجمع مواقف نجع حمادي الجديد، في إطار حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية ميدانيا، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وجودة الأعمال المنفذة.

محافظ قنا: الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية وإجراءات شاملة لضبط النمو السكاني

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادى، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، وأن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، ما ينعكس سلباً على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.

مدير تعليم قنا يطمئن على مراقبي الثانوية العامة المصابين في حادث سيارة

أجرى هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، زيارة ميدانية إلى مستشفى قنا الجامعي للاطمئنان على 7 معلمين يتلقون العلاج، بعد تعرضهم لحادث تصادم صباح اليوم أثناء ذهابهم إلى لجان امتحان الثانوية العامة بإدارة دشنا التعليمية قادمين من قرية حجازة التابعة لمركز قوص.

اطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على الحالة الصحية للمعلمين من هيئة الإشراف الطبي ومن المعلمين أنفسهم، مشيراً إلى أن الإصابات تتباين ما بين كسور ورضوض ومعظم المصابين حالتهم مطمئنة ويتلقون الرعاية الطبية الواجبة بحسب المتابعة المستمرة من وزير التربية والتعليم ومحافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادى.

مصرع طالب غرقا داخل حمام سباحة بقنا

لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقاً أثناء محاولته السباحة داخل حمام سباحة بنطاق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية، غرقاً في حمام سباحة بنطاق مدينة قنا.

عبر الشبكة الوطنية للطوارئ.. محافظ قنا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي انطلقت يوم الأحد الماضى، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ.

وأكد عبدالحليم، حرص المحافظة على توفير كافة الاحتياجات التنظيمية وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، ومتابعة انتظام عمل اللجان، إلى جانب تقديم الدعم الفوري حال وقوع أى طارئ، بما يضمن توفير مناخ هادئ وآمن يُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.