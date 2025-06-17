صرف مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفى من مراقبي لجان الثانوية العامة في حادث بقنا

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، زيارة لمصابي حادث التصادم الذى تعرّض له عدد من المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء توجههم إلى لجان الامتحانات بمدينة دشنا، وذلك بمستشفى المرزوق الجامعى للطوارئ والإصابات.



رافق المحافظ خلال الزيارة، كلا من: الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، و مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والنائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، ومحمد دويدار، أمين عام نقابة المعلمين بقنا.





واطمأن محافظ قنا، على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا استقرار أوضاعهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي لهم حتى تمام الشفاء، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



شدد محافظ قنا، على متابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل دوري، موجها بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف مساعدات الإغاثة العاجلة لأسر المصابين والمتوفى، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

جدير بالذكر أنه فور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا، بلاغًا بالحادث، تحرك مرفق الإسعاف على الفور، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المرزوق الجامعى للطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وتم حصر المصابين والضحايا، وتحرير محضر بالواقعة.

كما تماثل أربعة من المراقبين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة للشفاء، وخرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية الكاملة.