مصرع طالب غرقا داخل حمام سباحة بقنا

لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقاً أثناء محاولته السباحة داخل حمام سباحة بنطاق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية، غرقاً في حمام سباحة بنطاق مدينة قنا.

تبين من المعاينة الأولية، أن الطالب لا يجيد السباحة ولم يتمكن من السباحة، ما أدى إلى مصرعه داخل حمام السباحة.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.