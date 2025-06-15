تفاؤل بين طلاب الثانوية العامة بقنا بعد أول أيام الامتحانات

سادت حالة من التفاؤل والارتياح بين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية بقنا، عقب انهائهم أول أيام الامتحانات، بعد أداء امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأبدى الطلاب رضائهم عن مستوى الأسئلة فى مادتي الامتحان، حيث جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولم تحتوى على أى غموض، كما جاءت مناسبة مع الوقت المحدد للامتحان.





وشهد محيط لجان الامتحانات، تواجد أمنى أمام اللجان، وسط إجراءات مشددة من قبل مسئولى اللجان لضبط أجواء العملية الامتحانية، وتوفير أجواء من الهدوء للطلاب خلال الامتحانات.



وقال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب "علمي علوم، علمي رياضيات، وأدبي" أدوا اليوم امتحانى"التربية الدينية" و"التربية الوطنية"، مؤكدًا انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى المحافظة دون تسجيل أية معوقات تذكر.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، انطلقت اليوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى، ويستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام بمحافظة قنا نحو 18,026 طالبا وطالبة، موزعين على 51 لجنة امتحانية تغطي الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.







