محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز سقارة للتنمية المحلية

كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أوائل الدورات التدريبية التي نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذين حصلوا على مراكز متقدمة في برامج النصف الثاني من الخطة التدريبية، المنفذة خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 28 مايو 2025، كما شمل التكريم أوائل دورة "إعداد مدربين متخصصين في المحليات TOT"، التي عُقدت في الفترة من 20 أبريل حتى 8 مايو 2025.

وشمل التكريم حمادة بدوي بربري، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، لحصوله على المركز الثالث في دورة "استراتيجية حقوق الإنسان"، كما تم تكريم سعاد محمد سيد، محاسب بإدارة الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، لحصولها على المركز الرابع كأفضل معد حقيبة تدريبية ضمن المشاركين في دورة TOT، وفي لفتة تقديرية، تم كذلك تكريم مدير إدارة الموارد البشرية ومسؤول التدريب بالإدارة، عرفانًا بجهودهما في تطوير الكوادر الإدارية ورفع كفاءة العاملين.

وأوضح محافظ قنا، بأن التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على تحفيز العاملين، وترسيخ ثقافة التميز والانضباط في بيئة العمل، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بأداء المكرمين، واصفا إياهم بأنهم كانوا خير سفراء لمحافظة قنا، بما قدموه من أداء متميز ونتائج مشرفة.

ووجه محافظ قنا، بضرورة نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى زملائهم، بما يضمن تعميم الفائدة، ويسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، دعما لأهداف الدولة في تطوير الأداء الحكومي.

من جانبهم، أعرب المكرمون، عن خالص شكرهم وامتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين حرصهم على تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في تطوير منظومة العمل، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.