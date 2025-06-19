قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس صيانة الدستور الإيراني يحذر ترامب من استهداف خامنئي
ليس إسقاط النظام.. إسرائيل: تدمير قدرات إيران النووية أولوية
هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
72 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
فيديوهات مخلة.. القبض على فتاة تدير صفحة مشبوهة على مواقع التواصل
أرنولد يخطف الأنظار بإتقانه الإسبانية ويكشف سر تعلمه السريع بعد انضمامه لريال مدريد
سنواصل قصف من يستهدف شعبنا.. الخارجية الإيرانية للإسرائيليين: أصغوا للأوامر وقت الغارات
طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة
السيطرة على حريق داخل صالة جيم في مدينة نصر
نجم الأهلي يكشف كواليس جلسة محمد يوسف مع زيزو قبل مواجه بالميراس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز سقارة للتنمية المحلية

تكريم المتميزين
تكريم المتميزين
يوسف رجب

كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أوائل الدورات التدريبية التي نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذين حصلوا على مراكز متقدمة في برامج النصف الثاني من الخطة التدريبية، المنفذة خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 28 مايو 2025، كما شمل التكريم أوائل دورة "إعداد مدربين متخصصين في المحليات TOT"، التي عُقدت في الفترة من 20 أبريل حتى 8 مايو 2025.

وشمل التكريم حمادة بدوي بربري، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، لحصوله على المركز الثالث في دورة "استراتيجية حقوق الإنسان"، كما تم تكريم سعاد محمد سيد، محاسب بإدارة الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، لحصولها على المركز الرابع كأفضل معد حقيبة تدريبية ضمن المشاركين في دورة TOT، وفي لفتة تقديرية، تم كذلك تكريم مدير إدارة الموارد البشرية ومسؤول التدريب بالإدارة، عرفانًا بجهودهما في تطوير الكوادر الإدارية ورفع كفاءة العاملين.

وأوضح محافظ قنا، بأن التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على تحفيز العاملين، وترسيخ ثقافة التميز والانضباط في بيئة العمل، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بأداء المكرمين، واصفا إياهم بأنهم كانوا خير سفراء لمحافظة قنا، بما قدموه من أداء متميز ونتائج مشرفة.

ووجه محافظ قنا، بضرورة نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى زملائهم، بما يضمن تعميم الفائدة، ويسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، دعما لأهداف الدولة في تطوير الأداء الحكومي.

من جانبهم، أعرب المكرمون، عن خالص شكرهم وامتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين حرصهم على تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في تطوير منظومة العمل، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قنا مركز سقارة للتنمية المحلية أوائل البرامج التدريبية إعداد مدربين متخصصين دورة TOT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

بلوك كلاسيك.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد على إنستجرام

سارة وفيق

وفاة والدة المخرجة سارة وفيق

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد