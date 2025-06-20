أخبار قنا.. افتتاح مشروع سترة للأسر الأولى بالرعاية بقوص.. وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها، طبيب عيون بقنا يجري جراحات بالمجان لـ3 مسنين من غزة، افتتاح مشروع سترة للأسر الأولى بالرعاية بقوص، مديرية التموين تجرى حركة تغييرات لرفع كفاءة العمل الرقابي، المحافظ يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز سقارة للتنمية المحلية، وإصابة أسرة من 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق قنا – سفاجا.

"سفراء الصمود".. طبيب عيون بقنا يجري جراحات بالمجان لـ3 مسنين من غزة

أجرى استشاري جراحة عيون بمحافظة قنا، 3 جراحات مياه بيضاء بالمجان لمواطنين مسنين من قطاع غزة الباسل، خلال تلقيهم للعلاج بصعيد مصر.

وقال الدكتور محمود عويس، استشاري جراحة وعلاج أمراض العيون بمحافظة قنا و وكيل فرع نقابة الأطباء بقنا " سعيد إني قدمت شيء بسيط لأهلنا من قطاع غزة الصامد الذين جاءوا لمصر، عقب العدوان الصهيوني الغاشم على فلسطين الصامدة.

شقيقتان وابنة عمهما.. 3 سيدات وراء جثة رضيع نهشتها الكلاب الضالة بقنا

بعد ساعات من العثور على بقايا جثة رضيع ملقاة وسط الزراعات بقرية الزرايب، تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض وملابسات الجريمة، حيث تبين أن علاقة شرعية أثمرت عن طفل سفاح، وانتهت بإلقائه حياً وسط الزراعات حتى أصبح وجبة دسمة للكلاب الضالة.

الخوف من الفضيحة دفع ثلاث سيدات تجمعهن القرابة بينهم صاحبة الواقعة، للتخلص من الرضيع دون رحمة أو شفقة، ودون أي نظرة لملامح البراءة المرسومة على وجهه، فكانت خطتهم الذهاب بالرضيع إلى وسط الزراعات وتركه وحيداً بين الحشائش وأعواد القصب ليواجه مصير ذنب وخطيئة لم يقترفها.

على أنغام المزمار ..افتتاح مشروع سترة للأسر الأولى بالرعاية بقوص

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المرحلة الثامنة من مشروع "سترة" لتأهيل منازل الأسر المستحقة بعدد من قرى مركز قوص، والذي تنفذه مؤسسة "مصر الخير" بالشراكة مع مؤسسة "الوليد للإنسانية" العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ قنا، بأن المشروع يعد نموذجاً متميزاً للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مشيداً بالجهود المبذولة لتنفيذه، مشيرا إلى أنه يمثل أحد النماذج الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالأسماء.. تموين قنا يجرى حركة تغييرات لرفع كفاءة العمل الرقابي

أجرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، حركة تنقلات داخلية شملت عددًا من مديري الإدارات التموينية، وذلك في إطار جهودها لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الرقابي والإداري، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت مديرية التموين بقنا، بأن الحركة تأتي تنفيذًا لخطة تدوير القيادات، التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتقليل فرص التكرار الوظيفي، وتعزيز التبادل المعرفي بين الإدارات المختلفة، بما يحقق العدالة في توزيع المهام والمسؤوليات.

محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز سقارة للتنمية المحلية

كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أوائل الدورات التدريبية التي نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذين حصلوا على مراكز متقدمة في برامج النصف الثاني من الخطة التدريبية، المنفذة خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 28 مايو 2025، كما شمل التكريم أوائل دورة "إعداد مدربين متخصصين في المحليات TOT"، التي عُقدت في الفترة من 20 أبريل حتى 8 مايو 2025.

وشمل التكريم حمادة بدوي بربري، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، لحصوله على المركز الثالث في دورة "استراتيجية حقوق الإنسان"، كما تم تكريم سعاد محمد سيد، محاسب بإدارة الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، لحصولها على المركز الرابع كأفضل معد حقيبة تدريبية ضمن المشاركين في دورة TOT، وفي لفتة تقديرية، تم كذلك تكريم مدير إدارة الموارد البشرية ومسؤول التدريب بالإدارة، عرفانًا بجهودهما في تطوير الكوادر الإدارية ورفع كفاءة العاملين.

إصابة أسرة من 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق قنا - سفاجا

أصيب 5 أشخاص ينتمون لأسرة واحد، إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكى بطريق قنا سفاجا، بالقرب من الكيلو ٢٠.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا سفاجا، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.