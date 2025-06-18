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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث مع نائب وزير الصحة سبل تعزيز الصحة الإنجابية بقنا

اجتماع رئيس جامعة جنوب الوادى
اجتماع رئيس جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب


بحث الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، مع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الاسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، سبل التعاون لتعزيز الصحة الإنجابية والعمل السكانى بمحافظة قنا.


جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة والسكان، و محمد مختار، مدير مكتب نائب وزير الصحة والسكان والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور علي الدين القصبي، استاذ علم الاجتماع المساعد وممثل الجامعة بالمجلس الاقليمي واللجنة التنسيقية للسكان.


وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بالدور الحيوي للمجلس القومي للسكان فى التعامل مع الخصائص السكانية من خلال خطة للتعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بالجمهورية الجديدة وأيضاً بالخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمحافظة قنا والتي شاركت الجامعة بتنفيذ قوافل طبية متكاملة في قرى الاستهداف ومنها بخانس بمركز أبوتشت.


وتابع عكاوى، وأيضا من خلال الندوات التوعوية التثقيفية التي انجزتها الجامعة داخل القرى والنجوع لتحقيق المستهدف بشكل متناسق وفقا لرؤية متكاملة يرتكز قوامها على تحديد الادوار والمسؤوليات لتحويل المناطق الحمراء إلى مناطق صفراء واحداث تغير حقيقي بالتحديات السكانية وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي وتعزيز الصحة الانجابية.

وأشادت الدكتوره عبله الألفى، نائب وزير الصحة، بالجهود المبذولة  في الملف السكاني في محافظة قنا ودور الجامعة البارز في تنفيذ القوافل الطبية بما يحدث ارادة حقيقية لتحسين الخصائص السكانية ورسم صورة ايجابية للمؤشرات السكانية في المحافظة لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية وحل القضية السكانية بالتركيز على تقديم المشورة الاسرية المتكاملة وزيادة معدلات الولادات الطبيعية الامنة والرضاعة الطبيعية.

وتابعت الألفى، وتخفيف معدلات الولادة القيصرية غير المبرره طبيا والتأكيد على التباعد بين الحمل وما ينجم عنه من مشكلات صحية كارتفاع معدلات التوحد بين الأطفال والانيميا وضعف الاداء المدرسي والتقزم الناتج عن سوء التغذية وكذلك السمنة والهزال والمشاكل النفسية للأطفال.


كما بحثت نائب وزير الصحة ورئيس الجامعة، سبل تعزيز التعاون في مجال التوعية بخدمات الصحة الإنجابية وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا وتحسين خدمات حديثي الولادة ونشر الوعي بالقضية السكانية والتنمية البشرية بين طلاب الجامعة من منظور المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب وسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية.


ومن جانبه أكد الدكتور علي الدين القصبي، ممثل الجامعه بالمجلس الإقليمي للسكان، على التثقيف السكاني للشباب الجامعي ولا سيما من ابناء مناطق استهداف الخطه العاجلة في محافظه قنا مركزي أبوتشت دشنا وضروره توعيتهم بالقضية السكانية من حيث الحجم أو التوزيع وكذلك المشكلات المرتبطة بها كالبطاله وزواج الأطفال.

جامعة جنوب الوادي المجلس القومي للسكان الصحة الإنجابية قنا القضية السكانية

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