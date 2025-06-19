شقيقتان وابنة عمهما.. 3 سيدات وراء جثة رضيع نهشتها الكلاب الضالة بقنا

بعد ساعات من العثور على بقايا جثة رضيع ملقاة وسط الزراعات بقرية الزرايب، تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض وملابسات الجريمة، حيث تبين أن علاقة شرعية أثمرت عن طفل سفاح، وانتهت بإلقائه حياً وسط الزراعات حتى أصبح وجبة دسمة للكلاب الضالة.

ثلاث سيدات وراء الجريمة

الخوف من الفضيحة دفع ثلاث سيدات تجمعهن القرابة بينهم صاحبة الواقعة، للتخلص من الرضيع دون رحمة أو شفقة، ودون أي نظرة لملامح البراءة المرسومة على وجهه، فكانت خطتهم الذهاب بالرضيع إلى وسط الزراعات وتركه وحيداً بين الحشائش وأعواد القصب ليواجه مصير ذنب وخطيئة لم يقترفها.

ساعات قليلة من الجريمة المؤلمة وتحول الرضيع إلى بقايا وجبة لحيوانات مفترسة لم تترك منها إلا العظام، فالحيوانات ليس لها عقل أو قلب لترحم رضيعاً تركه بشر خلق الله لهم عقولاً ليتدبروا الحلال من الحرام، وخلق لهم قلوباً ترقق المشاعر وتنشر الرحمة، وبها ميزهم الخالق سبحانه وتعالى عن سائر الخلائق.

وحيداً وسط الزراعات

المؤلم في الجريمة البشعة التي شهدتها زراعات قرية الزرايب بمركز أبوتشت، أن مخططى ومرتكبى الواقعة نسوة يفترض أنهن، أكثر رحمة من الرجال وأضعف حالاً أمام براءة الأطفال، لكن دون أي تردد وكأن قلوبهن نزعت من صدورهن وفقد عاطفة الأمومة، قررن إصدار حكم الإعدام بحق الرضيع البرىء بتركه شريداً وحيداً وسط الزراعات.

وكانت أجهزة الأمن بمركز أبوتشت شمال قنا، عثرت على بقايا جثة رضيع ملقاة وسط الزراعات بقرية الزرايب، وبعد ساعات من التحرى والبحث، تبين أن شقيقتين وابنة عمهما وراء ارتكاب الجريمة، حيث وضعته إحداهن من علاقة غير شرعية، واتجهن به إلى وسط الزراعات ليلاً لإخفاء أي دليل على العلاقة المحرمة لوالدة الرضيع.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمات، وجرى عرضهن على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، واعترفن خلال التحقيقات الأولية بارتكابهن الجريمة، بغرض إخفاء تفاصيل العلاقة المحرمة لوالدة الرضيع.