مصرع طالب ثانوية عامة أسفل عجلات قطار بقنا

لقى طالب ثانوية عامة مصرعه أسفل عجلات قطار على مزلقان سكة حديد السيد عبدالرحيم بمدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص أسفل عجلات قطار على مزلقان سكة حديد السيد عبدالرحيم القنائى.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن طالب ثانوية عامة مقيم بمحافظة الأقصر، صدمه القطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد أمام السيد عبدالرحيم القنائى.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.