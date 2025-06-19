"سفراء الصمود".. طبيب عيون بقنا يجري جراحات بالمجان لـ3 مسنين من غزة

أجرى استشاري جراحة عيون بمحافظة قنا، 3 جراحات مياه بيضاء بالمجان لمواطنين مسنين من قطاع غزة الباسل، خلال تلقيهم للعلاج بصعيد مصر.



وقال الدكتور محمود عويس، استشاري جراحة وعلاج أمراض العيون بمحافظة قنا و وكيل فرع نقابة الأطباء بقنا " سعيد إني قدمت شيء بسيط لأهلنا من قطاع غزة الصامد الذين جاءوا لمصر، عقب العدوان الصهيوني الغاشم على فلسطين الصامدة.

وأضاف عويس، رفضت تقاضي أي أجر نظير عمليات المياه البيضاء، وذلك كمساهمة بسيطة لأهالي غزة سفراء العزة والكرامة والصمود"، تقديرًا لمواقفهم ومعاناتهم فى التصدى للعدوان الغاشم.

وكان الدكتور محمود عويس، استشاري جراحة العيون، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشور نصه " الحمد لله عمليات اليوم مياه بيضاء بالفاكو مع أسود الكوكب أسيادنا اهل غزه .اللهم أتم شفائهم .اللهم رد إليهم بصرهم وأنر طريقهم وكحل أعيينا بزيارة بيت المقدس..اللهم انتقم من أهل بني صهيون".

شهد المنشور انتشارا وتفاعلاً واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات، لغزة وأهلها بالنصر والصمود ضد العدوان الصهيوني الغاشم، مع إشادة بالطبيب المتبرع بأجره في الجراحات.