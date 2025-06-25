قافلة مجانية لـ جنوب الوادي.. علاج 686 شخصا في قرية السمطا بقنا

عالجت قافلة طبية تابعة لجامعة جنوب الوادى، 686 شخصًا فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بـ قنا، حيث قدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج مجانا داخل ساحة آل بدر بنجع الزهنات، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال جمال الأفندى الزمر، مدير قطاع خدمة المجتمع والقوافل المركزية بالجامعة، إن القافلة قدمت الخدمات للمواطنين في 8 تخصصات، وأنه تم علاج 97 في عيادة الباطنة، و133 في العظام، و115 في الرمد، و88 بالأنف والأذن والحنجرة، و37 نساء وتوليد، و142 أطفال، و67 بعيادة الجلدية، بالإضافة لـ 7 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد الزمر، أنه جرى توزيع منشورات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بقنا لتوعية المواطنين بأهمية التصدي لظاهرة الإدمان والآثار المترتبة على إدمان المخدرات، وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع.

وأضاف الشيخ محمد عبدالعزيز بدر، منسق القافلة، أن جامعة جنوب الوادي حرصت خلال الأعوام الأخيرة على تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرية، ما ساهم في علاج مئات الحالات، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة بيئتها المحيطة.

وشارك في القافلة عدد من أطباء المستشفى الجامعي وهم، آمنة عبدالناصر طاهر، وريمون عادل، وسارة عبدالناصر محمد، وعبدالرحمن محسوب محمد، وأسماء محمد مصطفى، وإيمان رأفت محمد، ومصطفى عبدالحكيم.