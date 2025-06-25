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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يطلق خطة تنموية لتحقيق تكامل عمرانى شامل

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات ورشة عمل موسعة نظمتها المحافظة لإعداد مخطط عمراني متكامل يربط بين مدينة قنا القديمة، وقنا الجديدة، وغرب قنا، ضمن تكتل حضري متناسق، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

استهلت الورشة بعرض تفصيلي قدمته الدكتورة نهال المغربل، تناولت خلاله الرؤية الاقتصادية المحلية لتكتل قنا الكبرى، مؤكدة على تنوع اقتصاد المحافظة، وما يتمتع به من خصائص الاستدامة والتنافسية، وقدرته على جذب الاستثمارات، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لقنا في تنشيط محاور النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المزج بين التراث والحداثة، وتنمية خدمات المال والأعمال والسياحة الريفية والترفيهية في إقليم جنوب الصعيد، كما استعرضت مكونات المشروع الاقتصادية ومحاوره الرئيسية.

فيما قدم الدكتور فيصل عبد المقصود، رئيس فريق عمل المشروع، عرضا لملامح الرؤية التنموية العامة لقنا الكبرى، تضمن تصورا للمخطط المكاني واستعمالات الأراضي، مشيرا إلى أهمية المقترحات الاقتصادية في تعزيز اللامركزية، وتنشيط محاور التنمية، وتنظيم الامتداد العمراني بما يحقق الترابط المكاني المتوازن.

كما قدم الدكتور وليد نبيل والدكتور أحمد يسري، استشاري التخطيط العمراني، عرضا مشتركا للرؤية التنموية الإقليمية، استعرضا خلاله مقومات بناء تكتل حضري متكامل لقنا الكبرى، وأهمية تنظيم محاور الحركة وتنقل المواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين الريف والمدن، إلى جانب وضع إطار توجيهي لاستخدامات الأراضي السكنية والصناعية والزراعية والخدمية، مع التركيز على تنمية الأراضي المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمنطقة وادي قنا.

وأكد محافظ قنا، ضرورة العمل وفق خريطة استثمارية موحدة تتضمن مواقع مخصصة للاستثمار الزراعي، والصناعي، والسياحي، مع تقديم حوافز استثمارية جاذبة، وضمان تكامل الرؤية الاقتصادية مع تلبية احتياجات المستثمرين من خلال توفير المعلومات الدقيقة عن الفرص والمواقع الاستثمارية.

 وشدد عبدالحليم، على أهمية تحويل قنا إلى قطب تنموي بارز بجنوب الصعيد، ومركز للأعمال والخدمات اللوجستية، بما يعزز من مكانتها كمدينة خضراء تدعم مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتراعي سلاسل القيمة الإنتاجية.

كما أكد محافظ قنا، أهمية تحقيق تنمية متوازنة، وتنظيم الامتداد العمراني، وتعزيز الترابط المكاني، وضبط استخدامات الأراضي، وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية، والعمل وفق جدول زمني دقيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي ختام الورشة، وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، تتولى متابعة تنفيذ أعمال تكتل قنا الكبرى، على أن تضع أجندة عمل واضحة تشمل تنسيق الجهود وتنفيذ مخرجات المشروع بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

شارك في الورشة عدد من القيادات التنفيذية والخبراء المتخصصين، من بينهم اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والدكتور حسن أبو بكر، المدير التنفيذي للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، و المهندس أيمن أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والدكتور فيصل عبد المقصود، رئيس فريق عمل المشروع، والدكتورة نهال المغربل، استشاري الاقتصاد المحلي، والدكتور وليد نبيل، استشاري التخطيط الإقليمي، والدكتور أحمد يسرى، استشاري التخطيط العمراني، والمهندس زياد الخضرى، مدير تطوير الأعمال بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، كما انضم المهندس محمد أبو الغيط، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المثلث الذهبي، إلى أعمال الورشة عبر تقنية "زووم".

قنا ورشة عمل موسعة خطة تنموية قنا القديمة مخطط عمراني متكامل قنا الجديدة

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