قنا تفوز بـ3 مراكز على مستوى الجمهورية في التنمية المستدامة

هنأ هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطلاب الحاصلين على المراكز الثالث والرابع والتاسع على مستوى الجمهورية في نتائج مسابقات التنمية المستدامة بحسب ما أعلنه بيان الدكتورة وفاء عبد السلام مدير إدارة التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المسابقة التي نظمت تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم للتعريف والتوعية بإستراتيجيات وأهداف التنمية المستدامة لتأمين احتياجات الحاضر والمستقبل للأجيال الجديدة.قال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن الطالبة صباح صلاح عبدالفضيل محمد، بمدرسة أبوخزام الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، حصلت على المركز الثالث جمهورى، والطالبة شهد حازم حماد محمود، بمدرسة الثانوية التجارية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية، حصلت على المركز الرابع جمهوري.

وأضاف الصابر، بينما حصل عبدالرحمن عادل عبده عبد الشافي، الطالب بمدرسة الجديدة الإبتدائية المشتركة بإدارة فرشوط التعليمية على المركز التاسع جمهورى.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على دعم وتشجيع سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية و ايريني سمير مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية لمشاركات الطلاب و ترشيح الأكثر تميزاً منهم للمنافسات الوزارية.



وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن تقديره لنبوغ الطلاب ومساندة إدارات نجع حمادي التعليمية و فرشوط التعليمية ورؤساء اقسام التربية البيئية والسكانية بهما للأبحاث التي تناولت البعد الإقتصادي والبعد الإجتماعي والبعد البيئي للتنمية المستدامة.





