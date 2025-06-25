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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نسعى لمدينة صديقة للبيئة.. محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال تطوير مبنى وحديقة ميدان المحطة، وذلك تحت إشراف وتنفيذ وحدة مشروعات "حياة كريمة" بالشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين ورفع كفاءة الطرق بمدينة قنا.

رافقه خلال الجولة كلا من: اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد عوض غنيم، قائد قطاع قنا، والمقدم أحمد سعيد كمال، الضابط المشرف بالقطاع، والمقدم أحمد عمارة، ضابط الاتصال بالقطاع، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائب محمد طايع، عضوا مجلس النواب، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، والمهندسة أمل زين العابدين، المشرفة على تنفيذ المشروع.

ووجه محافظ قنا، بضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل الحديقة، كما اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، والتي تتضمن إلى جانب الحديقة، سوقا تجاريا، وكافتيريا لخدمة الزوار، وأكشاكا لبيع المأكولات خلف سور الحديقة، بالإضافة إلى تصميم الواجهة الرئيسية للحديقة بطابع فرعوني يعكس الهوية التاريخية للمكان. 
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال، لتكون الحديقة متنفسا حضاريا للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، بأن خطة تطوير مبنى وحديقة ميدان المحطة تأتي في إطار رؤية شاملة لتحويل مدينة قنا إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، من خلال دمج البعد البيئي في مختلف مجالات التنمية، وتشجيع الاستثمار في القطاع البيئي بالمحافظة، كما تشمل الخطة استخدام الطاقة المتجددة في بعض المصالح الحكومية، وإنارة الشوارع بالطاقة النظيفة، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

و دعا محافظ قنا، مؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، واستثمار طاقات المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يحقق نظاما بيئيا متكاملًا ومستدامًا، يحافظ على الموارد الطبيعية، ويحد من التلوث، ويسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

قنا حياة كريمة حديقة ميدان المحطة سور الحديقة ميدان المحطة

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