لضبط الأسواق.. تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

شنت مديرية التموين بقنا، حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير ٧٤ مخالفة متنوعة.





وأضاف القط، تضمنت المحاضر، تحرير 54 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و1محضر مشروع جمعيتي مغلق، 2 محضر تجميع دقيق بلدى، و1محضر تصرف في دقيق بلدى مدعم، 5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، 2 محضر عدم إعطاء بون للمواطن، و1محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و1محضر عدم نظافة ادوات العجن، و1 محضر نقص وزن الخبز.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.



وأشار القط، إلى أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال متابعة دقيقة ومستمرة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.



