بنيران شقيقه..مصرع مزارع وإصابة نجله بطلقات نارية بقنا

لقى مزارع مصرعه بطلق نارى وأصيب نجله وجاره بطلقات نارية، خلال مشاجرة على أرض زراعية بصحراء قرية المراشدة بقنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع مزارع وإصابة نجله وجاره بطلقات نارية خلال مشاجرة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

تبين من المعلومات الأولية، أن مشاجرة وقعت بين مزارع وشقيقه على قطعة أرض بقرية المراشدة، انتهت بمقتل المزارع وإصابة نجله بطلقات نارية، وإصابة جارهم أثناء محاولة فض المشاجرة.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية.