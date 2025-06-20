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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصاب بطلق ناري..العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق الصحراوى بقنا

اسعاف
اسعاف

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة شاب بها طلق ناري بطريق أبوتشت الصحراوى الغربى بالقرب من كمين الكرنك.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شاب بها طلق ناري بالطريق الصحراوي بجوار كمين الكرنك.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة  لشاب يدعى اسلام.م.ذ، 25 عاما، مقيم سوهاج، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا طلق نارى الطريق الصحراوى جثة شاب طريق أبوتشت الصحراوى

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